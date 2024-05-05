نائب:تحالف (دعم الدولة) الجديد جاء لحماية الحكم الشيعي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني

نائب:تحالف (دعم الدولة) الجديد جاء لحماية الحكم الشيعي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب النائب محمد الزيادي ، الاحد ، عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم تحالف دعم الدولة  لدعم حكومة السوداني وتجديد الولاية الثانية له بامر إيراني، برئاسة زعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء لواء 14 حشد المدعو هاشم بنيان السراجي المكنى أبو ألاء الولائي ، مبينا ان عدد المنتمين للتحالف للان 15 نائب  . وقال الزيادي في حديث صحفي، ان ” عددا من النواب  الولائيين شكلوا تحالفا سياسيا جديدا تحت اسم تحالف دعم الدولة  لدعم حكومة السوداني الإطارية ولتجديد ولاية ثانية له وان الهدف وراء تشكيل التحالف حماية النظام السياسي والمذهب وتجديد الولاية الثانية للسوداني ” ، مشيرا الى ان ” عدد المنتمين للتحالف لحد الان 15  نائب من مختلف القوى السياسية وسوف يزداد عدد المنتمين الجدد من النواب الاسبوع المقبل” . واضاف ان ” انضمام النواب للتحالف الجديد لايعني التخلي عن كتلهم السياسية ، بل لاجل حماية المذهب والحكم الشيعي في العراق “. 

  • بالاسماء والوثائق بالاسماء والوثائق “المعلومة” تكشف عن تحالف سياسي جديد باسم “دعم” الدولة برئاسة الولائي 

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