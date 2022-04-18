نائب:تدخل إقليمي ودولي لتقريب وجهات النظر بين التيار والإطار

نائب:تدخل إقليمي ودولي لتقريب وجهات النظر بين التيار والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي , الاثنين , عن وجود تحركات وتدخلات دولية لحلحلة الازمة السياسية وتفكيك الانسداد الحاصل من خلال تقريب وجهات النظر بين القوى المختلفة , مرجحا ان تفضي هذه التدخلات الى اتفاق سياسي بشان تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة خلال شهر رمضان المبارك .وقال الحمامي في تصريح صحفي , ان ” العامل الإقليمي والدولي شعر بخطورة الانسداد السياسي الذي تواجهه العملية السياسية في العراق وشعوره ناجم عن أي تطور سلبي سيؤثر بالتأكيد على المنطقة ولذلك سعت تلك الدول الى التدخل في محاولة تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة”.ورجح الحمامي أن “تفضي هذه التدخلات الى اتفاق سياسي بشان تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة خلال شهر رمضان المبارك” .وأضاف انه ” الاتفاق سيجعل المشاركة في الحكومة وفق الثقل الانتخابي مع الالتزام بالعرف السياسي التي جرت عليه العملية السياسية بان الشيعة مجتمعين يقررون تسمية رئيس الوزراء ومثلة ينطبق على القوى السياسية الكردية بالنسبة لتسمية رئيس الجمهورية ”.

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