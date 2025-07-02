نائب:ترحيل أكثر من (100) قانون للدورة المقبلة لفشل البرلمان الحالي

نائب:ترحيل أكثر من (100) قانون للدورة المقبلة لفشل البرلمان الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  النائب عبد الكريم عبطان ،الاربعاء، إن “هناك أكثر من 100 قانون معطل وضعت على الرفوف في مجلس النواب، ومن أهم هذه القوانين المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وخدمة العلم والخدمة الاتحادي“.واضاف في حديث صحفي، ان “مجلس النواب أصابه الشلل نتيجة الخلافات والمشاكل السياسية وأصبح غير قادر على عقد جلساته”، موضحا أن “أغلب القوانين الموجودة على رفوف اللجان النيابية سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة نتيجة الخلافات السياسية وشلل البرلمان“.وفي وقت سابق كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، مختار الموسوي، أن الخلافات بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة تقف وراء تعطيل عمل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخلافات أعاقت التصويت على عدد من القرارات المهمة، أبرزها قانون الموازنة الاتحادية وقانون الحشد الشعبي.

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