نائب:ترحيل 200 مشروع قانون للدورة المقبلة

نائب:ترحيل 200 مشروع قانون للدورة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن وجود أكثر من 200 قانون لم يتم تمريرها خلال الدورة الحالية بسبب الخلافات السياسية.وقال المعموري في حديث صحفي، إن “الخلافات السياسية انعكست سلباً على أداء المجلس التشريعي والرقابي”.وأضاف أن “الجلسات الأخيرة خلت من القوانين الجدلية، ما يستوجب استمرار عمل المجلس وتمرير القوانين المهمة، إذ إن هناك أكثر من 40 مشروع قانون جاهز للتصويت”.وأشار إلى أن “أكثر من 160 بين مقترح ومشروع قانون تمت قراءتها قراءة أولى وثانية، وكان يفترض تمريرها قبل انتهاء الدورة الخامسة الحالية”.ولفت إلى أن “هذا الكم من القوانين المؤجلة يعكس خللاً واضحاً في أداء السلطة التشريعية”، مؤكداً: “وجود قوانين تخص الجوانب الصحية والتعليمية وكذلك الأجهزة الأمنية “.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *