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نائب:تركيا دولة مارقة استغلت ضعف الحكومة في ملف المياه
نائب:حكومة الإطار القادمة ستلغي جميع إتفاقيات حكومة تصريف الأعمال
العصائب:الربط الكهربائي مع السعودية فاشل و”كهرباء إيران حلوة”!!!!!
سياسي كردي يطالب بغداد بفتح تحقيق عن تهريب النفط إلى إسرائيل من قبل العائلة البارزانية
المالية النيابية:إقرار موازنة 2022 مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة
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العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
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