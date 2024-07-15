نائب:تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني وإطارها الحاكم

نائب:تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني وإطارها الحاكم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب علي نعمة، الاثنين، بان انقرة لم تتفاعل مع 16 الف مذكرة احتجاج عراقية بسبب انتهاكات الحدود.وقال نعمة في حديث صحفي، ان “انتهاكات القوات التركية للحدود العراقية مستمر وهناك قرابة 16 ألف مذكرة احتجاج قدمتها القنوات الدبلوماسية العراقية دون أي تفاعل مع قبل انقرة”.واضاف ان “ما تفعله تركيا هو تطبيق فعلي لأجندة توسعية وسيطرة في عمق الأراضي العراقية، متسائلا : ما الذي أباح لأنقرة إقامة قواعد عسكرية في عمق أراضي دولة مستقلة؟؟”.وشدد على ضرورة “الاستمرار في طرق ابواب الأمم المتحدة والجهات الدولية من أجل بيان خطورة ما تقوم به القوات التركية خاصة مع وجود عمليات اجتياح مستمرة منذ أسابيع”.يذكر أن القوات التركية تقصف بشراسة العديد من القرى في مرتفعات دهوك ما ادى إلى نزوح مئات الاسر.

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