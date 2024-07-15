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نائب:تركيا لا تحترم سيادة العراق لضعف حكومة السوداني وإطارها الحاكم
المالية النيابية:سنطلب كشف تفصيلي عن مبالغ النفقات الي صرفت خلال الأشهر الماضية من 2024
العمليات المشتركة:أولوياتنا أمن الحدود مع سوريا وإيران أسبقية متأخرة!
العراق في المرتبة (30) عالمياً باحتياطي الذهب
الأعرجي يصل السليمانية للتأكيد على حماية الحدود الإيرانية
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- عربية ودولية
روسيا تعلن سيطرتها على منطقة جديدة في أوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي يستدعي مدير الخدمة السرية للإدلاء بشهادته بشأن محاولة اغتيال ترامب
بزشكيان:لن نسمح لأمريكا فرض سيطرتها على دول المنطقة
البيت الأبيض يسمح بإرسال قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل
ستارمر يرفض ضمان الالتزام بمعدل الإنفاق الدفاعي خلال فترته الأولى
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- اقتصادية
المالية النيابية:سنطلب كشف تفصيلي عن مبالغ النفقات الي صرفت خلال الأشهر الماضية من 2024
العراق في المرتبة (30) عالمياً باحتياطي الذهب
وزارة النفط: أنبوب نفط البصرة -العقبة لتعزيز المنافذ التصديرية
اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار
وزارة المالية:أكثر من (54)تريليوناً الإيرادات العراقية للأشهر الخمسة الماضية 89% منها من بيع النفط
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- رياضية
إسبانيا تستحوذ على الجوائز الفردية لبطولة اليورو
اليوم..خمس مواجهات في دوري نجوم العراق لكرة القدم
اتحاد الكرة العراقي يرهن زيادة قيمة عقد كاساس على نتائج مباريات المنتخب في النهائيات الآسيوية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:منتخبنا الوطني سيرتدي تجهيزات “أديداس”
العراق يستضيف بطولة غرب آسيا للشباب لكرة السلة
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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صورة من النفاق
هيا نضحك..تركيا:نحترم سيادة العراق لكن قواتنا تتوسع في احتلالها لشمال البلد
الحرس الثوري:بفضل حشدنا الشعبي وحكومته أصبح العراق سوقا للبضائع الإيرانية بنسبة 95%
نائب:ضغط حكومي إطاري أمريكي لعدم كشف سرقة أكثر من (20)تريليون دينار من فساد موانئ العراق
تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
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- اذاعة INN