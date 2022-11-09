نائب:تشكيل لجنة برلمانية حكومية لتقييم المدراء العامين

نائب:تشكيل لجنة برلمانية حكومية لتقييم المدراء العامين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الأربعاء، عن اتفاق برلماني – حكومي لتقييم اداء المدراء العامين في مؤسسات الدولة وإبعاد المسيئين وتكريم الناجحين. وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “هناك اتفاقاً برلمانياً – حكومياً على تقييم المدراء العامين كافة من قبل اللجان المختصة”، مؤكدا أن “التقييم إجراء يتبع في أغلب الدول من أجل تحسين الأداء الحكومي”. وأضاف أن “هناك مطالبات بمعالجة ملف المدراء وشمولهم بالتغييرات الحكومية الأخيرة وضخ دماء جديدة بعيدة عن المحاصصة”. ووجه الموسوي “رسالة تحذيرية لكل مدراء الدوائر والمسؤولين الفاشلين بأن التغيير الجذري قادم واما المدراء الناجحين سيتم تكريمهم”.

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