نائب:تشكيل لجنة لتقصي التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية

نائب:تشكيل لجنة لتقصي التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب محمد نوري، السبت، تحديد 3 أولويات في عمل لجنة تقصي الحقائق حول تجاوزات الكويت على السيادة العراقية.وقال نوري في حديث صحفي، إن” لجنة تقصي الحقائق في تجاوزات الكويت المتكررة على السيادة العراقية في منطقة الحدود المشتركة والتي يترأسها وعضوية 8 من أعضاء مجلس النواب لديها 3 اولويات مباشرة هي الاطلاع على الحقائق والوقائع التي توثق الخروقات وماهي الاجراءات القانونية المعتمدة وعقد لقاءات مع الدوائر والجهات الحكومية ذات العلاقة”.واضاف،ان” اللجنة ستعد تقرير موسع يظهر من خلال نتائجه ما توصلت اليه اللجنة من خلال متابعة جادة لكل التجاوزات في مناطق الشريط الحدودي”.واشار الى ان” اللجنة جادة في عملها مؤكدا قرار تشكيل اللجنة ياتي من اجل ضمان حقوق العراق في الشريط الحدودي ومنع اي تجاوزات”.وكان مجلس النواب شكل لجنة نيابية مؤقتة لتقصي الحقائق حول التجاوزات الكويتية في منطقة الحدود المشتركة”.

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