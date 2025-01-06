نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً

نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً شاملاً.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تعديل قانون الانتخابات، إلا أن تحديد موعد الجلسة لا يزال معلقاً بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية”.وأضاف أن ” ائتلاف إدارة الدولة أبلغ البرلمان برغبته في تغيير مفوضية الانتخابات بشكل كامل بدلاً من تمديد عملها.وبين أن ” الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة عبرا عن دعمهما لفكرة تبديل المفوضية لضمان تحسين العملية الانتخابية”.وأشار إلى أن “بعض النواب ابدو اعتراضهم على تعديل قانون الانتخابات، مشددين على ضرورة الإبقاء على قانون انتخابي ثابت معتبرين أن التعديلات المتكررة قد تخدم مصالح أحزاب معينة، مما يضعف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية”.وأوضح ان ” معالجة هذه الخلافات تتطلب حواراً سياسياً شاملاً لتحقيق توافق يضمن عدالة الانتخابات وشفافيتها. 

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