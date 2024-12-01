نائب:تعزيزات عسكرية لتشديد أمن الحدود مع سوريا

نائب:تعزيزات عسكرية لتشديد أمن الحدود مع سوريا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الأحد، وصول تعزيزات عسكرية إلى قاطع غرب نينوى لتعزيز الأمن على الحدود مع الجانب السوري.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “تعزيزات عسكرية وصلت إلى قضاء سنجار وقاطع غرب نينوى لتأمين الحدود”، مبينا أن “التعزيزات تضمنت لوائين الأول من الجيش العراقي والثاني من الشرطة الاتحادية”.وشدد الشمري على أن “سيناريو 2014 لن يعود ولن تطأ أرض العراق أي جهة دخيلة”، وبين أن “أحداث 2014 سببها الحدود المفتوحة والمخبر السري ووجود قادة فاسدين كان همهم الوحيد جمع الأموال وفرض الإتاوات، وهذا الشيء اليوم غير موجود بشكل كامل”.وأضاف الشمري، أن “أهالي نينوى يقفون صفاً واحداً مع القوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها، وسيدافعون جنباً إلى جنب حتى الرمق الأخير إذا ما تعرض العراق لأي مكروه.. لا قدر الله”.وتابع، أن “كافة المعطيات تشير إلى جاهزية أهالي نينوى من عشائر وشيوخ وشباب، للدفاع عن أرض العراق بكاملها، وليس نينوى فحسب، ضد أي محاولة للمساس بها، وذلك بعد أن عانوا من ظلم وإرهاب داعش”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *