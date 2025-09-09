نائب:تقديم دعوى قضائية ضد السوداني ووزيرة المالية بسبب تأخر موازنة 2025

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو مجلس النواب، مصطفى الكرعاوي، الثلاثاء، عن تقديم دعوى قضائية إلى الادعاء العام ضد الحكومة ووزارة المالية، بسبب تأخرهما في إرسال جداول موازنة العام 2025.وقال الكرعاوي في تصريح  صحفي، إن “تأخر إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025 انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي، وأدى إلى حالة من الكساد في الأسواق، فضلاً عن تعطيل العديد من الأعمال في مختلف القطاعات”.وأضاف أن “هذا التأخير يُعد مخالفة صريحة لقانون الإدارة المالية، ما دفعنا إلى اللجوء إلى القضاء لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء التأخير ومحاسبة المقصرين”.وأشار إلى أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطل الأنشطة المالية والتشغيلية، إضافة إلى تأخير استحقاقات الموظفين من علاوات وترفيعات وحقوق مالية أخرى”.

