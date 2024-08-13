نائب:تقرير فساد موانئ العراق سيعرض قريباً على مجلس النواب

نائب:تقرير فساد موانئ العراق سيعرض قريباً على مجلس النواب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس اللجنة الخاصة بالتحقيق بمخالفات الموانئ النائب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، ان التقرير النهائي الخاص بملف فساد الموانئ اكتمل و سيصل الى البرلمان قريبا. وقال الحسيني في تصريح صحفي، ان “اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بفساد الموانئ ثبت لديها الكثير من المخالفات المالية والقانونية والإدارية والتي ألحقت الضرر بالمال العام على مدار السنين السابقة”. واضاف ان “التقرير الخاص بهذا الملف اكتمل وسيصل بالقريب العاجل الى البرلمان للوضع على جدول الاعمال والتصويت على مقررات اللجنة” لافتا الى ان “التقرير اكتمل من قبل اللجنة وسط الكثير من العراقيل”. واكمل: “هذا الأسبوع سيشهد استضافة عدد من المسؤولين والموظفين في الموانئ داخل البرلمان لمناقشتهم بالخروقات “. وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وجه بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *