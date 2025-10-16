نائب:تلعفر ستصبح محافظة بدعم إطاري

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي،الخميس، عن تطور جديد ومهم في ملف استحداث محافظة تلعفر، التي ستكون المحافظة العشرين في خارطة العراق الإدارية.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “أمانة مجلس الوزراء نقلت ملف استحداث محافظة تلعفر بالكامل إلى وزارة التخطيط، لدراسته وفق المعايير الرسمية المتعلقة بالكثافة السكانية والجغرافيا والحدود الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه”.وأضاف أن “هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة في استكمال الملف الحيوي، الذي ستكون نتائجه حاسمة في رسم ملامح محافظة تلعفر خلال المرحلة المقبلة”، مبينًا أن “وزارة التخطيط هي الجهة المخولة بإعطاء الموافقة والضوء الأخضر على استحداث الوحدات الإدارية وصولًا إلى مستوى المحافظات، ليُحال بعدها الملف إلى مجلس النواب للتصويت عليه بشكل نهائي”.وأكد الموسوي أن “جميع الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بالملف استُكملت، بانتظار قرار اللجنة المشكلة في وزارة التخطيط، والتي يُتوقع أن تحسم الأمر خلال الفترة القادمة”. 

