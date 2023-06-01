نائب:توافق حكومي نيابي على تغيير المحافظين الفاشلين

نائب:توافق حكومي نيابي على تغيير المحافظين الفاشلين
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر علي شيخان، الخميس، عن توافق حكومي نيابي لاقالة جميع المحافظين المقصرين بأداء أعمالهم.وقال شيخان في تصريح  صحفي، أن “هناك توجها من قبل لجنة الخدمات النيابية والحكومة إلى تغيير المحافظين الذين يثبت فشلهم واخفاقهم وعدم ادارتهم المشاريع بالشكل الصحيح “.وأضاف، أن “المحافظين المقصرين لا وجود لهم في حكومة الخدمات والأعمار”، لافتا إلى أن “المحافظ المُتَلَكِّئ في ادارة مدينته لا يمكنه ان يستمر في منصبه “.وأوضح أن “إقالة المحافظين المتلكئين في علمهم قد تكون قريبة لاختيار الأفضل لتطبيق البرنامج الحكومي لحين اجراء الانتخابات واختيار الأنسب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *