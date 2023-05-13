نائب:توافق نيابي على تخفيض العجز في الموازنة

نائب:توافق نيابي على تخفيض العجز في الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الاطاري رائد المالكي، السبت، توافق القوى النيابية على تخفيض العجز ضمن الموازنة، مبينا ان التخفيض سينهي حدوث أي تداعيات كارثية على الاقتصاد. وقال المالكي في تصريح صحفي ، إن “البرلمان مستمر في مناقشات اجراء المناقلات واحداث بعض التغييرات الضرورية على مسودة قانون الموازنة العامة بالتشاور مع الوزراء والمسؤولين المختصين”. وأضاف، ان “اهم ما توصلت اليه القوى السياسية هو الاتفاق على تخفيض نسبة العجز البالغة نحو 64 تريليون دينار للحدود الدنيا من اجل تلافي الهزات الارتدادية في حال انخفاض أسعار النفط عالميا”. وأشار المالكي، الى أنه “من المؤمل عرض الموازنة خلال الأسبوع الحالي او الذي يليه للتصويت داخل مجلس النواب”.  

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