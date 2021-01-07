نائب:توجه برلماني لإعادة الموازنة إلى الحكومة لغرض تعديلها

نائب:توجه برلماني لإعادة الموازنة إلى الحكومة لغرض تعديلها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب في مجلس النواب، الخميس، عن توجه برلماني لإعادة الموازنة إلى الحكومة لغرض إجراء تعديلا جوهرية عليها.وقال النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، إن “قانون موازنة 2021، ظلم محافظات وسط وجنوب العراق، من حيث توزيع التخصيصات المالية والمشاريع، رغم أن تلك المحافظات هي من ترفد موازنة الدولة بما يقارب 95% من الأموال، التي توزع على كل المدن، بما فيها إقليم كردستان”.وأكد أن “نواب محافظات الوسط والجنوب، لن يمرروا مشروع قانون موازنة سنة 2021، دون إجراء تعديل عليها ينصف المحافظات، خصوصاً المنتجة للنفط، ويوزع الأموال بشكل عادل ومنصف، وليس وفق الصفقات والمجاملات السياسية”.وبين عواد، أن “نوابا من كتل سياسية مختلفة، يدرسون إعادة مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2021 إلى مجلس الوزراء، لغرض إجراء تعديلات جوهرية عليها، خصوصاً أن بعض التعديلات، ليس من صلاحية البرلمان، بل يجب أن تعدل من قبل الحكومة حصراً”.

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