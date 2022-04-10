نائب:توجه نيابي لاستضافة الكاظمي

نائب:توجه نيابي لاستضافة الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اليوم الاحد، عن وجود توجه نيابي لاستضافة رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان لمساءلته عن عدم تطبيق قرار رفع التعرفة الجمركية عن المواد الغذائية.وقالت السلطاني في تصريح  صحفي، ان “الحكومة اتخذت قرارا لمعالجة ارتفاع الأسعار في الاسواق بخفض التعرفة الجمركية عن المواد الغذائية والمواد الأساسية ولكن لم يتم تطبيقه الى الآن”.وأضافت، انه “عندما يتم عقد اقرب جلسة لمجلس النواب سيتم تقديم طلب استضافة لرئيس الوزراء موقعًا من ٥٠ نائبا لتوجيه سؤال عن اسباب تأخير الحكومة العمل بهذا القرار”.وتابعت السلطاني، ان “البلد يشهد ارتفاع في الأسعار وتضخما اقتصاديا يحتم على الحكومة عدم التراخي وتأجيل تنفيذ القرارات والاجراءات التي تساهم بمعالجة الازمة الاقتصادية التي القت بظلالها على المواطن البسيط”.

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