نائب:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب المسؤولين

نائب:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب المسؤولين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن النائب فراس المسلماوي، اليوم الاثنين، عن جمع أكثر من 60 توقيعًا نيابيًا بهدف تعديل قانون سلم الرواتب، مؤكدًا أن التعديل المقترح يتضمن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، إلى جانب رواتب النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة في عموم العراق.وأوضح المسلماوي في تصريح  صحفي، أن “هذا التعديل، في حال إقراره، سيُحقق مطالب شريحة واسعة من الموظفين، بمن فيهم المعلمون وموظفو الكهرباء والبلديات والمجاري، وغيرهم من فئات المجتمع”، مشيرًا إلى أن هناك “غبنًا واضحًا في رواتب بعض الشرائح الوظيفية ينبغي معالجته”.وأكد أن “تعديل سلم الرواتب سيُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع فئات المجتمع”، معتبرًا أن “القانون المقترح يُعد من القوانين المهمة التي تحظى باهتمام نيابي وشعبي واسع”.وأضاف المسلماوي أن “رئاسة مجلس النواب سترفع مجموعة من التوصيات خلال الفصل التشريعي الجديد إلى مجلس الوزراء، تتضمن تعديل سلم الرواتب بشكل يُحقق العدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة”.يُذكر أن العراق شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتطبيق مضامين قانون سلم الرواتب، الذي ينصف الملايين من الموظفين عبر آلية واضحة وعادلة تضمن توزيع الرواتب بعدالة.

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