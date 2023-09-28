نائب:جميع النواب في البرلمان يرفضون التصويت على تحويل حلبجة  الى محافظة

نائب:جميع النواب في البرلمان يرفضون التصويت على تحويل حلبجة  الى محافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل كاظم الطوكي، إمكانية عقد جلسة البرلمان وتحقيق النصاب رغم رفض الاكراد ومغادرتهم قاعة المجلس احتجاجا على رفض تمرير الفقرة المتعلقة بتحويل حلبجة الى محافظة. وقال الطوكي في حديث صحفي، ان “جلسة البرلمان في الاسبوع الماضي قد تأجلت ثلاث مرات متتالية، وذلك بسبب وجود فقرة في جدول الاعمال تتعلق بالتصويت على تحويل حلبجة الى محافظة من ضمن محافظات اقليم كردستان”. واضاف ان “جميع النواب في البرلمان يرفضون تمرير التصويت على تحويل حلبجة  الى محافظة، وعلى اثر ذلك فقد عمل النواب الاكراد على الامتناع عن دخول قاعة مجلس النواب، الا بعد ان يضمنوا تمرير ما يريدوه بخصوص حلبجة”. وبين ان “جلسة البرلمان لن تستمر بالتأجيل بسبب المقاطعة الكردية، حيث بالامكان تحقيق النصاب وعقد الجلسة من دون الاكراد من اجل استمرار جلسات المجلس وتمرير القوانين والمشاريع المهمة”.

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