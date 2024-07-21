نائب:حسم الرئاسة البرلمانية بإتفاق الأحزاب الرئيسية

نائب:حسم الرئاسة البرلمانية بإتفاق الأحزاب الرئيسية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي ، اليوم الأحد، أن منصب رئيس البرلمان رهين الاتفاق السياسي ، مبينا أنه لا اتفاق حتى الآن بين كتل المكون السني . وقال السلامي في حديث صحفي ، أن” النواب المستقلين ليسوا جزء من الاتفاقيات السياسية الحالية لاختيار بديل عن رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي لمنصب رئاسة البرلمان “. وأضاف أن ” منصب رئيس البرلمان يتعلق بالأحزاب الكبيرة داخل ائتلاف إدارة الدولة، لافتا إلى أن اختيار بديل عن الحلبوسي بات رهين الاتفاقيات السياسية “.وتابع أن ” تأخر اختيار رئيس مجلس النواب أصبح قضية تتعلق بالاتفاق السياسي بعيدا عن الآليات المعتمدة سابقا”.

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