نائب:حكومة الإطار القادمة ستلغي جميع إتفاقيات حكومة تصريف الأعمال

نائب:حكومة الإطار القادمة ستلغي جميع إتفاقيات حكومة تصريف الأعمال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، الخميس، ان كل الاتفاقيات التي قامت بها حكومة تصريف الاعمال ستلغى بعد تشكيل الحكومة، فيما كشف عن مخطط كبير تقوم به حكومة الكاظمي.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “الكثير من القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي ليس من صلاحياتها”، مبينا ان “الحكومة القادمة ستلغي كل القرارات والعقود التي عقدتها حكومة الكاظمي”.وأضاف، أن “لجوء حكومة الكاظمي الى الشركات الكورية لبناء ميناء الفاو جاء بدعم ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني”.وتابع “ان حكومة الكاظمي لم تكتف بهذا فقط ، بل اتجهت ايضا الى مصر والأردن والسعودية لعقد اتفاقيات كهربائية وتجارية بمبالغ طائلة مما يعطي مؤشرا واضحا على استغلال المال العام” موضحا، “بدلا من التوجه الى الاتفاقية الصينية والشركات الألمانية تم الذهاب الى دول تعتمد على الشركات العالمية كونها ليست قادرة على تلك المشاريع الضخمة وان التعاقد معها لا يجد نفعا”.وبين، انه ” مع الأسف الشديد ان حكومة الكاظمي استغلت صلاحياتها ” مؤكدا “سيتم الغاء كل الاتفاقيات المشبوهة بعد تشكيل الحكومة” .وكان النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي، قد شدد في وقت سابق، على “أهمية تغليب المصلحة الوطنية واللجوء للحوار من اجل اخراج البلد من الازمة الراهنة والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا الى ان “استمرار حكومة تصريف الاعمال لن تصب في صالح البلد”.

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