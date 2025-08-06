نائب:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاق الأخير مع السوداني!

نائب:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاق الأخير مع السوداني!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، حكومة الإقليم بعدم الالتزام بالاتفاق المالي مع الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن الإقليم سلم فقط 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية رغم استلامه 900 مليار دينار كرواتب لشهر أيار.وأكد الكاظمي في تصريح  صحفي، أن “الاتفاق بين الطرفين يتضمن التزامات واضحة، إلا أن حكومة الإقليم لم تنفذ سوى جزء بسيط منها، مع استمرارها في التذرع بأضرار في الحقول النفطية بسبب الاستهدافات لتفادي استئناف التصدير عبر القنوات الاتحادية”.وأوضح أن “لجانًا مشتركة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تتابع ملف استئناف تصدير النفط، الذي من المفترض أن يبدأ بطاقة 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 400 ألف برميل، لكنه أشار إلى عدم وجود شفافية أو مصداقية من جانب الإقليم في هذا الشأن”.ولفت إلى أن “الأوضاع السياسية الراهنة واقتراب الانتخابات قد تدفع الحكومة الاتحادية إلى مجاملة الإقليم على حساب المصلحة العامة، رغم استمرار تهريب نحو 250 ألف برميل نفط يوميًا عبر الصهاريج إلى دول مجاورة، حيث تذهب عائداتها إلى أحزاب الإقليم دون إدراجها في الحسابات الرسمية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *