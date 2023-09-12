نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بقانون الموازنة تأخذ ولا تعطي

نائب:حكومة البارزاني لم تلتزم بقانون الموازنة تأخذ ولا تعطي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، الثلاثاء، الاكراد بافتعال أزمة الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان في قانون الموازنة المالية، فيما عد الملف “ليس خلافياً”.وقال الجبوري، في حديث صحفي، إن “ملف تخصيصات إقليم كردستان في قانون الموازنة المالية صاحبه الكثير من الجدل بين الكرد والعرب داخل مجلس النواب”.وأضاف، أن “الحديث حول هذا الملف واضح باعتبار أن إقليم كردستان مطالب بتنفيذ بعض الشروط وبالتالي سيحصل على الإيرادات المالية المخصصة له”، مبيناً أن “هناك منتجاً يباع بالأسواق، والذي لابد أن يكون مركزياً وإيراداته توزع على جميع المحافظات والاقليم”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “الحكومة الاتحادية عندما تطالب بحقوقها من كردستان، فعلى الإقليم الإيفاء بالوعود وتسديد ما عليه؛ لكي يحصل على  الالتزامات المترتبة على بغداد”.وبين الجبوري، أن “ملف الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان ليس خلافياً، انما الاكراد هم من صنعوا هذه الأزمة وافتعالها بدون جدوى”.وفي وقت سابق، عزت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، تعطيل ارسال رواتب الإقليم الى عدم التزام حكومة كردستان بأرسال أموال تصدير النفط الى الحكومة المركزية، مضيفة ان وزارة المالية اكدت ان الإقليم لم يسلم أموال تصدير النفط لغاية الان.يشار الى ان افتعال ازمة تعطيل رواتب موظفي الإقليم في هذا الوقت تحديداً، يعود الى محاولة استغلالها كدعاية انتخابية ضد الحكومة المركزية، وسط شبهات عديدة تحوم حول مصير الأموال التي استحوذ عليها الإقليم خلال الفترة السابقة، بحسب مراقبين.

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