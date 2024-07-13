نائب:حكومة البارزاني لم ولن تلتزم ببنود قانون الموازنة الثلاثية

نائب:حكومة البارزاني لم ولن تلتزم ببنود قانون الموازنة الثلاثية
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتهم النائب مصطفى الكرعاوي، اليوم السبت، إقليم كردستان بعدم الالتزام ببنود الموازنة الثلاثية.وقال الكرعاوي في حديث صحفي، إن “الموازنة الثلاثية تضمنت عدة بنود تتعلق بإقليم كردستان لكن لم يلتزم باي منها حتى الان، مشيرا الى ان الإقليم لديه قروض كبيرة مستحقة للحكومة المركزية واجبة الدفع”.ودعا الى “مراجعة شاملة من أجل تطبيق القانون لافتا الى ان ورقة الموظفين أسلوب ضغط على الحكومة الاتحادية يعتمدها الإقليم لتحقيق مكاسب مالية”.واشار الى ان” وضع نصوص تتضمن إلزام الاقليم بتصدير النفط من خلال سومو خطوة مهمة وبالاتجاه الصحيح”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *