نائب:حكومة السوداني الأسوأ في تاريخ العراق

نائب:حكومة السوداني الأسوأ في تاريخ العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، اليوم السبت، الحكومة الحالية بالتقصير في ملفات حيوية تتعلق بالسيادة والأمن والاقتصاد، معتبراً أنها الأسوأ في تاريخ العراق الحديث منذ سنوات.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، إن “أداء الحكومة الحالية لا يقتصر على الإخفاق في ملف السيادة الوطنية فحسب، بل تعدى ذلك إلى فشل واضح في إدارة الملف الأمني وتوزيع الثروات الوطنية بشكل عادل بين أبناء الشعب، وخصوصاً في المناطق الفقيرة والمحرومة”.وأضاف أن “غياب رؤية اقتصادية واضحة واستمرار التفاوت في توزيع الموارد خلق فجوة كبيرة بين مكونات المجتمع، وأسهم في تعميق معاناة شرائح واسعة من المواطنين”، مشيراً إلى أن “الحكومة لم تفِ بتعهداتها تجاه المناطق المهمشة ولم تحرك ساكناً تجاه تحسين الأوضاع المعيشية فيها”.وأكد أن “الأداء الحكومي خلال المرحلة الحالية يعد من الأسوأ منذ سنوات، سواء على مستوى التخطيط الاقتصادي أو احترام السيادة الوطنية أو توفير الخدمات الأساسية”، داعياً إلى “ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التدهور واتخاذ خطوات جدية لإنقاذ الواقع الاقتصادي والأمني في البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *