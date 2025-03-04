نائب:حكومة السوداني فاسدة والصيف المقبل أشد قساوة على العراقيين

نائب:حكومة السوداني فاسدة والصيف المقبل أشد قساوة على العراقيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، الثلاثاء، صيف العراق القادم بانه الأشد قساوة على العراقيين فيما تتجه الانظار صوب إيران لحلحة ازمة الكهرباء ودعم الحكومة المركزية لاجتياز المرحلة الصعبة .وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “العراق سيشهد صيفا قاسيا بعد قرار أمريكا وقف تجهيز العراق بالغاز الإيراني وسط بصيص امل تعيشه الحكومة والشعب من قرار لم نتأكد من صحته لحد هذه الساعة ومفاده ان إيران ستجهز العراق بالغاز المجاني لمدة عشرة أعوام لحل ازمة الكهرباء!!!”.وأضاف ان “جميع الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة المركزية مع شركة سيمنز وجنرال الكتريك وغيرها من الشركات التي تجهز ولا تنفذ ونحن بحاجة الى شركات تنفذ محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وليس تجهيز معدات بدون تنفيذ”.وتابع ان “الاتفاقيات التي ابرمتها الحكومة المركزية مع هذه الشركات وغيرها ترقيعيه وغير مدروسة ومتخبطة كونها لم تعالج ازمة الكهرباء منذ اكثر من 20 عاما”. 

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