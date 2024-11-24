نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة

نائب:حكومة السوداني فاشلة وفاسدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني ،الأحد، ان “مخرجات مكتب رئيس الوزراء عبارة عن تجسس وفساد واعتقالات وسجون وتهم وتسريبات وعقود اذعان واستثناءات، فكيف الحال بالكابينة الحكومية؟، لافتا الى ان “هناك بعض الوزراء الأكفاء في الحكومة، ولكن من غير الممكن ان يتم إجراء تغيير وزاري يتم من خلاله المجيء بشخصية فاسدة لوزارة مهمة كوزارة النقل، حيث تم ترشيح مدير عام الموانئ فرحان الفرطوسي لمنصب الوزير”، منتقداً ذهاب الحكومة لدعم شخصيات فاسدة في مناصب حساسة كمنصب وزير النقل.

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