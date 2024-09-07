نائب:حكومة السوداني فاشلة وواهنة

نائب:حكومة السوداني فاشلة وواهنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مصطفى سند، السبت، ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تحقق تقدما في حسم اربع ملفات مهمة في برنامجها الحكومي.وقال سند في حديث صحفي، ان “البرنامج الحكومي الذي تعهد السوداني بتنفيذه لازال متلكأً في اربعة ملفات مهمة ورئيسية اذ ان نسبة التقدم بها لازال ضعيفا ودون مستوى الطموح ” .واضاف ان ” حكومة السوداني حظيت باستقرار سياسي وبدعم كبير من قوى الاطار التنسيقي وهذا لم يتم توفره في الحكومات التي سبقتها، لذلك فأنها مطالبة بتنفيذ البرنامج الحكومي بنسبة عالية جدا”.وأشار الى، ان “الملفات التي فشلت بها حكومة السوداني، هي الكهرباء حيث كان الموسم الصيفي هو الأسوأ، وكذلك ملف المياه حيث وصل الخزين إلى 5 مليار متر مكعب وهو أدنى خزين مائي على مدى تاريخ العراق وكذلك ملف التواجد التركي وتوغل قواته الى مسافات واعماق خارج الاتفاق مع الحكومة التركية، فضلا عن عدم إجراء تحسن في ملف السلة الغذائية”.وأوضح، ان “هناك جيوش الكترونية وإعلامية تقف وراء الترويح الحكومي لهذه الملفات”.يذكر الى ان حكومة السوداني اهتمت وركزت بشكل كبير على الاعمال الخدمية الخاصة في فك الاختناقات المرورية ، الا ان ملفي الكهرباء والمياه من اهم وابرز التحديات التي واجهت هذه الحكومة.

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