نائب:حكومة السوداني مازالت “واهنة”أمام تركيا في ملفي المياه والتجاوز على السيادة العراقية

نائب:حكومة السوداني مازالت “واهنة”أمام تركيا في ملفي المياه والتجاوز على السيادة العراقية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال النائب حيدر السلامي ،الخميس، أن أزمة شح المياه تلقي بظلالها على مناطق الوسط والجنوب اثر السياسات التركية المتبعة بتقليص حصص العراق المائية في نهري دجلة والفرات ، وان شحه المياه جراء ضعف السوداني وحكومته بل واهنة امام المفاوض التركي واضاف في حديث صحفي، يفترض بالجانب العراقي متمثلا بالحكومة العمل الجاد لانهاء ازمة المياه ، كما ان جميع المفاوضات مع الأتراك لا تصب في مصلحة العراق ولايزال الاخير هو المسيطر وسط مخاوف من استمرار أزمة المياه، حيث ان واقع المياه في العراق بات من اهم التحديات التي تواجه الحكومة ولابد من إيلاء هذا الملف الاهتمام الاكبر كونه يتعلق بمصير ملايين العراقيين.  اما المفاوضات التي تجري فالمفاوض التركي مازال هو المسيطر على جميع المفاصل رغم امتلاكنا أوراقا ضاغطة يمكن لنا ان نفرض على الجانب التركي الخضوع والاعتراف بحقوقنا التي اقرتها القوانين الدولية والاممية بشان الدول المتشاطئة ، كما ادعو الحكومة الى جعل ملف المياه الأولوية في رسم العلاقة مع الجانب التركي سياسيا واقتصاديا وتجاريا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *