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المحكمة الاتحادية تؤكد على حرمة المال العام وحمايته واجب على كل مواطن
حزب طالباني يشكو التهميش في إدارة حكومة الإقليم من قبل حزب بارزاني
السبت المقبل..إنعقاد جلسة استثنائية بشأن الانتهاك الإسرائيلي لغزة
الحراك الشعبي ينتقد الحلبوسي لموقفه غير المبالي تجاه ما يحدث في غزة من قبل الاحتلال الصهيوني
الأمن النيابية تطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري التركي في شمال العراق
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لافروف:روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى الإعلان عن دولة فلسطين
الأمم المتحدة:نزوح أكثر من 260000 فلسطيني داخل قطاع غزة
مصادر أمنية مصرية:هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية
الصين:لا حل للوضع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بحل الدولتين
الجيش الإسرائيلي:أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى
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المحكمة الاتحادية تؤكد على حرمة المال العام وحمايته واجب على كل مواطن
النفط النيابية تحذر من التنازل عن المستحقات العراقية لتركيا
نائب:حكومة السوداني مازالت “واهنة”أمام تركيا في ملفي المياه والتجاوز على السيادة العراقية
اليوم..سعر صرف الدولار =161500 ديناراً
وزير النفط:نسعى لتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة
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- رياضية
الجالية العراقية في الأردن متعطشة لمؤازرة أسود الرافدين
منتخب الشباب العراقي لكرة القدم يغادر إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبِ المستضيف
اليوم..المنتخب العراقي لكرة الصالات يواجه نظيره الأوزبكستاني
المنتخب العراقي لكرة القدم يواصل تدريباته في عمان
اليوم..منتخب العراق لكرة الصالات يواجه نظيره الكمبودي
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- تحقيقات
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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نائب:حكومة السوداني مازالت “واهنة”أمام تركيا في ملفي المياه والتجاوز على السيادة العراقية
مصادر:محافظ البصرة يخفي مقاولة بقيمة (17) مليار دولار لمنحها خارج الضوابط لجهة ميليشياوية
نائب:(40) ملف فساد في مطار النجف أمام الجهات الرقابية
خبير اقتصادي:استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي يشكل خطراً على النظام السياسي
إيران:بعد أن نجحنا في تدمير الصناعة والزراعة في العراق من خلال حشدنا الشعبي أصبح البلد أكبر سوقا لبضائعنا
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- اذاعة INN