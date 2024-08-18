نائب:حكومة السوداني واهنة أمام الاحتلال التركي للعراق

نائب:حكومة السوداني واهنة أمام الاحتلال التركي للعراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-عد النائب رفيق الصالحي، الأحد، توطين آلاف الجنود والمسلحين من قبل الجانب التركي في إقليم كردستان بمثابة تهديد للأمن القومي العراقي. وقال الصالحي في تصريح صحفي، ان “القوات التركية دخلت الى الحدود العراقية بحدود من 80 الى 85 كم وهذا تجاوز مخيف على السيادة العراقية” مشيرا الى ان “استمرار هذه القوات بالتوغل داخل العمق العراقي مخالفة دولية”. واضاف ان “الخارجية العراقية خلال زيارتها لأنقرة لم تتعامل مع تركيا تعامل حقيقي خاصة وان تركيا اصبحت توطن جنودها مع عوائلهم شمال العراق” لافتا الى ان “عملية توطين آلاف الجنود والمسلحين الأتراك في إقليم كردستان أمر مرفوض ونستغرب صمت الحكومة العراقية على ذلك”. ودعا “حكومتي بغداد واربيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الاحتلال التي تمارسها تركيا في كردستان العراق”. وذكر تقرير ترجمته في وقت سابق ان تركيا قامت بتوطين آلاف الجنود والمسلحين مع عوائلهم في شمال العراق.

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