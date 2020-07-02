نائب:حكومة الكاظمي لم تعالج الأزمة الاقتصادية

نائب:حكومة الكاظمي لم تعالج الأزمة الاقتصادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب حسين العقابي، الخميس، أن الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي لم تتقدم خطوات الى الأمام في مجال تقليل الاعتماد على النفط في اقتصاد العراق.وقال العقابي إن “استمرار اعتماد الحكومة على القطاع النفطي امر خاطئ وعلى القائمين على القرار ان يقدموا سقفا زمنيا في تطوير المجالات الاخرى كالضريبة وضبط الحدود والجمارك ومعرفة الأموال المنهوبة التي تبعثرت بنسبة ٩٠% الى جهات مجهولة”.وأضاف، أن “الحكومة لم تتقدم أي خطوة في هذا الخصوص”، مؤكدا أنه “ينبغي أن تعلن الحكومة رسميا عن خطواتها تحت سقف زمني محدود ليتسنى لنا معرفة خطوات تنفيذ البرنامج الحكومي”.ووصف النائب المستقل باسم الخشان، في وقت سابق من اليوم ، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالضعيفة وغير القادرة على ادارة العمل الحكومي.

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