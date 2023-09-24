نائب:حل مجالس محافظات الإقليم بقرار من المحكمة الاتحادية

نائب:حل مجالس محافظات الإقليم بقرار من المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب باسم الخشان، الأحد، صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن حل مجالس المحافظات في إقليم كردستان. وقال الخشان في منشور على “فيسبوك” ، ان “نص الحكم باعتبار مجالس محافظات الإقليم منحلة من تاريخ نهاية عمرها المحدد بأربع سنوات تقويمية”. وأضاف انه “ووفقا للمبدأ الذي أسسه القرار رقم (١١٧/اتحادية/٢٠١٩) كان أول قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلها الجديد، وبموجبه عُدَّت مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم منحلة من سنة ٢٠١٧، ووفقا لهذا المبدأ حلت المحكمة الاتحادية العليا برلمان إقليم كردستان أيضا”.وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا بإلغاء تمديد عمر برلمان إقليم كردستان واعتبار حكومة أربيل تصريف للاعمال لحين اجراء انتخابات.

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