نائب:حوارات مكثفة لإنهاء أزمة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان

نائب:حوارات مكثفة لإنهاء أزمة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، الاثنين، عن وجود حوارات مكثفة لانهاء ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ستراتيجية “الانسحاب مقابل من يحصل على الأغلبية”.وقال العنبكي في حديث صحفي، ان “القوى السياسية وخاصة الأطراف السنية تجري حوارات مكثفة من اجل حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وحسم الملف مع بداية الفصل التشريعي الجديد”.وبين ان “الحوارات لغاية الآن تجري دون أي جديد فيها لكنها مستمرة وهناك نية حقيقية لحل الأزمة من خلال الوصول الى مرشح تسوية ما بين كل الأطراف السياسية ويكون مرشحا واحدا للمكون السني او الذهاب نحو عقد جلسة واي مرشح يحظى بأغلبية الأصوات ينسحب المرشح الآخر، والحوارات تجري على هذا الأساس حالياً”.وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة او التوافق “المشروط” على شخصية سياسية سنية.ويبدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد في التاسع من تموز الجاري، فيما من المتوقع ان تبدأ اولى جلسات البرلمان بعد يوم عاشوراء، بحسبما كشفت اطراف برلمانية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *