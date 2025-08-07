نائب:خامنئي “زعلان” جداً لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي

نائب:خامنئي “زعلان” جداً لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري حسن الأسدي، الخميس،  إن “قانون الحشد الشعبي تم الانتهاء من قراءته الأولى والثانية داخل البرلمان، وهو يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري للحشد ليكون بمستوى أعلى من الجيش العراقي ، ويُنتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه بعد الزيارة الأربعينية”.وأضاف في حديث صحفي، إن خامنئي زعلان جدا على عدم تمرير قانون الحشد وأنه أي خامنئي سيتصل بالإمام الغائب لإصدار أمر بتمريره،واكد النائب، “نرفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي في مسار تشريع قانون الحشد المجاهد المقاوم !.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *