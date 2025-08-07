نائب:خامنئي “زعلان” جداً لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري حسن الأسدي، الخميس، إن “قانون الحشد الشعبي تم الانتهاء من قراءته الأولى والثانية داخل البرلمان، وهو يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري للحشد ليكون بمستوى أعلى من الجيش العراقي ، ويُنتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه بعد الزيارة الأربعينية”.