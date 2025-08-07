آخر تحديث:
نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض التصويت الإلكتروني وهي إس الفشل والفساد
أكثر من (8) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
السوداني يوجه بتسخير موارد الدولة وإمكانياتها لخدمة الزوار الإيرانيين
نائب:خامنئي “زعلان” جداً لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي
نائب:من الصعب إجراء الانتخابات في كركوك
نائب كردي سابق:حزب بارزاني يهاجم حكومة السوداني في الإعلام وهو سارق ثروات الإقليم
خبير اقتصادي: ضربة أمريكية قاصمة لقطاع الطاقة العراقي
وزارة النفط تعلن عن توقيع عقد مع شركة صينية لاكتشاف النفط والغاز في صحراء النجف
البنك المركزي ينفي شمول مصرف بغداد بالعقوبات الأمريكية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
الخارجية الأمريكية:لن نسمح بتحويل العراق إلى محافظة إيرانية
خبير اقتصادي:موقف خياني جديد للسوداني بتصدير غاز ميسان إلى إيران!!
ائتلاف المالكي: الإمام “الغائب زعلان” على عدم إقرار قانون الحشد الشعبي!!
بوكسات وفوضى البرلمان بسبب ” فتنة المندلاوي والحيدري”
