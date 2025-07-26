نائب:خور عبد الله جزء من السيادة العراقية ولايمكن التنازل عنه

نائب:خور عبد الله جزء من السيادة العراقية ولايمكن التنازل عنه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة ثناء جاسب، اليوم السبت، تمسكها بالسيادة الوطنية الكاملة على خور عبد الله، مشيرة إلى أنها من الموقعين على البيان النيابي الرافض للاتفاقية التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا، واعتبرتها مخالفة للدستور.وقالت جاسب في حديث  صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) تعد مخالفة للدستور وباطلة من حيث الشكل والمضمون”.وأضافت، أن “خور عبد الله يمثل جزءاً لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ولا يمكن التنازل عنه أو المساومة بشأنه تحت أي ظرف”، مؤكدة “استمراري في الدفاع عن كل شبر من أرض العراق، استناداً إلى أحكام الدستور وقرارات القضاء العراقي”.وأوضحت النائبة أن “الملف لا يتعلق فقط بخور عبد الله، بل يتعداه إلى مسألة ترسيم الحدود والإطلالة البحرية خارج الخور”، مشددة على “أهمية التوجه نحو اتفاقات شاملة وواضحة تضمن الحقوق السيادية الكاملة للعراق في حدوده ومنافذه البحرية”.

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