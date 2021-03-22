نائب:دعوات حل البرلمان “دعاية انتخابية”

نائب:دعوات حل البرلمان “دعاية انتخابية”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس النواب باسم خشان، الاثنين ،دعوات ان حديث الكتل السياسية عن حل مجلس النواب العراقي من أجل اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة “دعاية انتخابية”.وقال خشان في حديث  صحفي، إن “حديث الكتل السياسية عن حل البرلمان دعاية انتخابية، ليس الا. في الحقيقة هم لا يريدون حل البرلمان، بل إكمال دورته الحالية، حتى يبقى نفوذهم لمدة أطول”، على حد تعبيره.وبين، أن “جميع القوى السياسية، وليس الأغلبية، لا تريد إجراء الانتخابات المبكرة، وحديثهم عن دعم المبكرة هو أيضا يأتي ضمن الدعاية الانتخابية لهم أمام جمهورهم والشارع العراقي الغاضب، ولهذا لا نتوقع ان تكون هناك انتخابات برلمانية مبكرة، ولن نرى حل البرلمان الا بانتهاء دورته الحالية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *