نائب:دعوة الكاظمي لإقرار قانون تمويل الانتخابات “بدعة”

نائب:دعوة الكاظمي لإقرار قانون تمويل الانتخابات “بدعة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , الثلاثاء , دعوة رئيس الحكومة مصطقى الكاظمي البرلمان الى إقرار قانون تمويل موازنة الانتخابات بانها بدعة جديدة وسنة غير صحيحة , مشيرة ان تمويل مفوضية الانتخابات يجب ان يدرج ضمن مشروع موازنة العام المقبل وتحديد أبواب صرفه .وقالت نصيف في تصريح صحفي, ان “الحكومة تحاول في كل مرة رمي الكرة في ملعب مجلس النواب واخرها دعوته الى إقرار قانون خاص لتمويل مفوضية الانتخابات دون معرفة أبواب صرفه ” .وأضافت ان ” دعوة الكاظمي لاقرار مثل هذا قانون مخالف وانه بدعة جديدة وسنة غير صحية ” , مبينة انه ” من المفروض ان تدرج الحكومة تمويل مفوضية الانتخابات ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2021 على ان توضح أبواب صرف الأموال التي ستخصص للمفوضية ” .وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا امس ,الاثنين, البرلمان إلى إقرار مشروع قانون تمويل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 6 حزيران 2021.

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