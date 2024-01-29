نائب:رئاسة البرلمان الحالية (56)..أي نصب واحتيال

نائب:رئاسة البرلمان الحالية (56)..أي نصب واحتيال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  كشف النائب الكردي أوميد محمد، الاثنين، عن لجوء رئاسة البرلمان الى خدعة وصفها بالسحرية من اجل إضفاء القانونية على جلسات البرلمان. وقال محمد في حديث صحفي، إن “رئاسة البرلمان لجأت الى حيلة سحرية بوضع فقرة التصويت على رئاسة البرلمان ومن ثم إزالتها فيما بعد لإضفاء الصفة القانونية على الجلسة”. وأضاف “من غير الممكن عدم وضع فقرة انتخاب رئيس البرلمان كونها فقرة ملزمة من أجل الاستمرار بقانونية الجلسات بحسب النظام الداخلي”.

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