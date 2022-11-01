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(5) مليارات دولار هربت خارج العراق خلال الشهر الماضي من قبل البنك المركزي بعناوين مصرفية فاسدة
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النزاهة تطالب الحكومة بتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية والقضاء على الفساد
نائب:رئيسة هيئة الاستثمار متورطة بملفات فساد
مصدر أمني:اعتقال مدير شرطة نفط الجنوب وضابط آخر
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روسيا:الأقمار الاصطناعية الأمريكية أهدافا لنا في حال استخدامها لصالح أوكرانيا
بريطانيا..الزهاوي زعيما لحزب المحافظين
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(5) مليارات دولار هربت خارج العراق خلال الشهر الماضي من قبل البنك المركزي بعناوين مصرفية فاسدة
النزاهة تطالب الحكومة بتفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية والقضاء على الفساد
نائب:رئيسة هيئة الاستثمار متورطة بملفات فساد
قاض سابق:الكاظمي قايض النفط مع دول الجوار مقابل” الثوم والحامض حلو “
المالية النيابية:إقرار موازنة 2023 مطلع العام المقبل
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بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
بالوثيقة ..ثوار تشرين:لن يستقر العراق بوجود نظام سياسي فاشل فاسد طائفي تبعي
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