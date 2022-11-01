نائب:رئيسة هيئة الاستثمار متورطة بملفات فساد

نائب:رئيسة هيئة الاستثمار متورطة بملفات فساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب باسم خشان اليوم الثلاثاء عن تورط رئيس هيئة الاستثمار سهل النجار “بجرائم”.وقال خشان في منشور له على الفيسبوك : ان “هيأة الاستثمار الوطنية غيرت مشروعا ترفيهيا الكاظمية الى مشروع سكني، وهذا يعني أن تخسر الدولة عقارا باهض الثمن سيتم تمليكه للمستثمر مقابل أقل من ٢٪؜ من قيمته، لأن ملكية العقار في المشاريع غير السكنية تبقى الدولة. إضافة الى ذلك تؤول كل المنشآت التي التى تنشأ عليها الى الدولة، وهذا يضاعف الخسائر التي تترتب على تغيير الاجازة.وأضاف “سها النجار ليس لديها شهادة ولا ادنى خبرة غير علاقتها الشخصية بمصطفى الكاظمي، وقد تورطت بمخالفات، بل جرائم، خلال فترة رئاستها لهيأة الاستثمار، و تورط عقارات الدولة في هذه الجريمة.

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