نائب:رئيس الجمهورية الحالي لايمثل العراق

نائب:رئيس الجمهورية الحالي لايمثل العراق
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب ضرغام المالكي، اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ممثلاً لكل العراقيين لا للإقليم. وقال المالكي، في تصريح صحفي، إن ” رئيس الجمهورية يجب أن يكون حاميًا للدستور وممثلاً لجميع مكونات الشعب العراقي وليس طرفًا منحازًا لأي جهة”، مشددًا على أن ” منصبه كرئيس لجمهورية العراق يفرض عليه التصرف بمسؤولية وطنية شاملة”.وأشار إلى أن ” الأزمة الحالية في توزيع الرواتب تتطلب تدخلًا مباشرًا من رئيس الجمهورية لمعرفة أسبابها الحقيقية، سواء كانت نتيجة تقصير حكومي أو بسبب المخالفات المالية المتعلقة بعدم تسليم إقليم كردستان 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية وعدم تحويل عائداتها المالية”.وأضاف أن ” دور رئيس الجمهورية يجب أن يكون فاعلًا في معالجة الأزمات الأساسية، من خلال الدفع بتشريع القوانين المعطلة وإجراء زيارات إقليمية ودولية تخدم مصلحة العراق، بدلًا من اللجوء إلى رفع الدعاوى القضائية التي لا تقدم حلولًا حقيقية للمشاكل القائمة”

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