نائب:رواتب النواب “حرام” لعدم إنعقاد (100) جلسة بسبب الغيابات

نائب:رواتب النواب “حرام” لعدم إنعقاد (100) جلسة بسبب الغيابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الثلاثاء، أن 100 جلسة برلمانية لم تعقد بسبب كسر النصاب.وقال المعموري، في تصريح  صحفي، أن “الخلافات السياسية الحادة حالت دون انعقاد جلسات مجلس النواب”، مبيناً أن “قرابة 100 جلسة لم تُعقد خلال الدورة الحالية بسبب كسر النصاب القانوني”.وأضاف، أن “البرلمان الحالي لم يشهد حتى الآن استجواباً واحداً لأي وزير”، لافتاً إلى أن “نصاب جلسة مناقشة خروقات الأجواء العراقية لم يتحقق أيضاً نتيجة “إرادات سياسية” تقف خلف عرقلة الجلسات”.وأشار إلى وجود “حالات تلاعب وتزوير وفساد داخل مؤسسات الدولة”، داعياً الحكومة إلى “شن حملة واسعة ضد “العملاء” على غرار ما قامت به إيران مؤخراً، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأجانب داخل العراق دون تدقيق أمني كافٍ”.وانتقد المعموري غياب بعض النواب عن أداء مهامهم، مؤكداً أن “بعضهم لم يداوم منذ أداء اليمين الدستورية”.

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