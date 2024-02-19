نائب:زعماء الإطار أتفقوا على إخراج القوات الأمريكية في نهاية العام الحالي

نائب:زعماء الإطار أتفقوا على إخراج القوات الأمريكية في نهاية العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب والقيادي في حزب الدعوة محمد صيهود السوداني، اليوم الاثنين، موعد اخراج القوات الاجنبية القتالية من العراق، فيما اكد ان زعماء الإطار اتفقوا على ان نهاية العام الحالي ستشهد اخراج جميع القوات القتالية وفق جدول زمني معد لعملية الانسحاب. وقال الصيهود في حديث صحفي، إن “جميع الأطراف المؤثرة في الساحة السياسية توافقت على خروج القوات القتالية الامريكية من البلد”، مشيرا الى ان “موقف دعم الدول العالم في تحقيق الاستقلال الكامل للعراق اصبح واضحا”. وتابع، ان “قوات الحشد الشعبي وصلت الى مرحلة عالية من التطور والإمكانيات، وهذا ما يمكنها من حفظ امن وسلامة البلد”، لافتا الى ان “الحكومة ماضية وبجدية عالية في ملف اخراج القوات الأجنبية وفق السياقات الدبلوماسية والسياسية”. وتابع، ان “الحكومة طرحت ملف التأكيد على اخراج هذه القوات في جميع المحافل الدولية والاجتماعات الاخيرة”، مردفاً ان “نهاية العام الحالي ستشهد اخراج جميع القوات القتالية وفق جدول زمني معد لعملية الانسحاب”.  وكان ائتلاف دولة القانون قد دعا ، “رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى اصدار قرار اخراج القوات الامريكية من العراق بصورة فورية، فيما أكد ان أمريكا مستمرة بالتجاوز على جميع الاتفاقيات الامنية المبرمة معها”.

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