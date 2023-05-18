نائب:زيادة رواتب المتقاعدين ” عند” توفر المال لذلك!!

نائب:زيادة رواتب المتقاعدين ” عند” توفر المال لذلك!!
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 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- رهن النائب كاظم الطوكي، الخميس، اتخاذ الحكومة قرار زيادة الرواتب التقاعدية بتوفر السيولة المالية، مبينا  ان زيادة الرواتب لا يحتاج الى ادراجها ضمن الموازنة او إقرار قانون خاص.وقال الطوكي في حديث صحفي، ان “تعديل الرواتب التقاعدية لاترتبط بالموازنة اطلاقاً وهو امر قد تم تأكيده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي”.وأضاف ان “الرواتب تقع ضمن الميزانية التشغيلية التي من الممكن ان تحدث زيادة على هذه الميزانية، حيث ان رفع قيمة الرواتب من عدمها يعتمد على مدى توفر المبالغ لدى وزارة المالية، وفي حال عدم توفر السيولة فأن الزيادة لن تكون موجودة”.وبين ان “خطوة زيادة الرواتب التقاعدية أمر مناط بالسلطة التنفيذية وقراراتها، وليس خاضعاً لقرارات البرلمان، كما ان الزيادة لاتحتاج الى تشريع داخل البرلمان كي تدخل حيز التنفيذ”.

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