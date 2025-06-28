نائب:سيادة العراق ناقصة دون إقرار قانون الهيئة البحرية

نائب:سيادة العراق ناقصة دون إقرار قانون الهيئة البحرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت رئيس لجنة الاتصالات والنقل النيابية، النائب زهرة البجاري، اليوم السبت، رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إلى تفعيل ملف استجواب المسؤولين، لاسيما الملفات المكتملة الشروط الدستورية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية إقرار قانون الهيئة البحرية خلال الفصل التشريعي المقبل.وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب سيستأنف جلساته في الفصل التشريعي الأخير بتاريخ التاسع من الشهر المقبل”، مشيرة إلى أن “معظم القوى السياسية تسعى لأن يكون هذا الفصل فاعلاً ويحسم أهم القوانين المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين”.وأضافت أن “لجنة الاتصالات والنقل النيابية دعت رئاسة البرلمان إلى إدراج قانون الهيئة البحرية العراقية ضمن جدول الأعمال، لما له من أثر كبير في تحقيق سيادة العراق على قطاع النقل البحري، وضمان رفع العلم العراقي فوق ناقلاتنا بدلاً من استمرار رفع علم الأردن لقاء مبالغ مالية”.وتابعت البجاري: “كما دعونا إلى تفعيل ملف الاستجوابات، خصوصاً تلك المستوفية للشروط الدستورية، بهدف تعزيز الرقابة ومحاسبة المقصرين”.يذكر أن الناقلات العراقية النفطية والتجارية ما تزال منذ تسعينيات القرن الماضي ترفع العلم الأردني مقابل دفع رسوم للمملكة الأردنية الهاشمية.

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