نائب:سيطرة البيشمركة على مناطق عربية في نينوى بسبب ضعف حكومة السوداني

نائب:سيطرة البيشمركة على مناطق عربية في نينوى بسبب ضعف حكومة السوداني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم جاسم، الأربعاء،استمرار سيطرة البيشمركة على المناطق العربية في محافظته وعدم خروجها منها على الرغم من المناشدات والوعود باعادتها الى اهلها، محذرا من وجود محاولات لادخال بعض مناطق نينوى الواقعة تحت سيطرة البيشمركة ضمن المادة 140.وقال جاسم في حديث صحفي، ان “الأراضي التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في نينوى هي اراضي عربية ولاتحتوي على أي فرد من الكون الكردي ولم تكن يوماً تابعة للاقليم او تحت سلطته، الا ان هذه القوات تفرض سيطرتها على هذه الاراضي”.واضاف ان “هناك محاولات لادخال المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة في نينوى ضمن المادة 140، على الرغم من انها لاتعد مناطق متنازع عليها مطلقا، وبعيدة عن تلك المناطق خصوصا ان المادة المذكورة قد نصت على اراضي كركوك والمناطق المتنازع عليها في هذه المحافظة”.وبين ان “ضعف الارادة السياسية في بغداد جعلت قوات الاقليم تتوسع في سيطرتها على المناطق العربية، خصوصا انها لم تواجه بأي رد فعل يخرجها من تلك المناطق”.

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