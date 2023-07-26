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نائب:التحقيق في “سرقة القرن” لم يغلق
مصدر أمني: القوات التركية تتمدد في شمال العراق ودبلوماسية السوداني لاتجدي نفعا
الزراعة النيابية:الكويت تستغل ضعف السوداني وتمنع الفلاحين العراقيين من الوصول لمزارعهم
نائب:سيطرة البيشمركة على مناطق عربية في نينوى بسبب ضعف حكومة السوداني
خبير قانوني:من حق العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضد إيران وتركيا بشأن المياه
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الزراعة النيابية:الكويت تستغل ضعف السوداني وتمنع الفلاحين العراقيين من الوصول لمزارعهم
خبير قانوني:من حق العراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ضد إيران وتركيا بشأن المياه
الزراعة النيابية تطالب السوداني بالتحرك الفوري على إيران وتركيا بشأن ملف المياه
سوالف إعلامية ..السوداني:لن نستمر بحرق الغاز العراقي
اليوم..سعر صرف الدولار=156500 ديناراً
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- صورة وتعليق
الأعرجي:حصر السلاح بيد الدولة لايعني سلاح الحشد أو فصائل “المقاومة”بل من يملك مسدس لحماية عائلته!
بالوثيقة..تأكيداً لما نشرته شبكة أخبار العراق..استمرار تهريب الدولار إلى إيران
نائب يطالب خروج بيشمركة البارزاني من نينوى
إيران:السوداني أوعز ببناء منطقة تجارية حرة مع العراق لزيادة صادراتنا اليه
حكومة الإقليم سنسلم بغداد 50-60 ألف برميل نفط يوميا وليس 250 ألف برميل كما ورد في قانون الموازنة والاتفاق
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- اذاعة INN