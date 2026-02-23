آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب: سنشرع قوانين لخدمة إيران وحشدها الشعبي
التوقيع على اتفاقية بين شركة شيفرون الأميركية ووزارة النفط لتطوير حقول النفط
نائب:ضرائب السوداني على الموطنين مخالف لقانون الموازنة
نائب كردي يتهم الأحزاب الكردية المتنفذة بتعطيل برلمان الإقليم
مستشار حكومي: العراق يسدد بدلاً من المستثمر في حال تعثره سداد القرض!
-
- عربية ودولية
الخميس المقبل ..الجولة الثالثة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في جنيف
ترامب يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند
مسؤولون أمريكيون:خيارات العمل العسكري ضد إيران تتراوح بين استهداف أفراد والسعي لتغيير النظام
الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل إجرامها في غزة
القوات الإسرائيلية تهدم بناية سكنية مأهولة في الضفة الغربية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
التوقيع على اتفاقية بين شركة شيفرون الأميركية ووزارة النفط لتطوير حقول النفط
مستشار حكومي: العراق يسدد بدلاً من المستثمر في حال تعثره سداد القرض!
بعد أربع سنوات من حكمه..السوداني يوجه باستثمار الكبريت لغرض التصدير
من أجل إيران..أسعار صرف الدولار في العراق تجاوزت 153 ألف ديناراً
التمويل الدولية:العراق بحاجة إلى (233) مليار دولار لبناء اقتصاد وطني في كافة المجالات
-
- رياضية
الأربعاء المقبل..انطلاق الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة
السوداني: نأمل فوز المنتخب العراقي في بطولة العالم لكرة القدم
اليوم..خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
أرنولد: لا أحد يضمن مكانه في المنتخب إلا من خلال مستواه داخل الملعب
الاتحاد العراقي لكرة الطائرة:25 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق الجولة14
-
- تحقيقات
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مستشار حكومي: العراق يسدد بدلاً من المستثمر في حال تعثره سداد القرض!
المالكي:قرارنا ينبع من مصلحة إيران أولاً
الإطار الإيراني: المالكي فوق العراق وموت الشعب من الجوع والعطش لايعنينا
حزب الدعوة الإيراني: نحن جنود إيران في تدمير العراق والكذب والنفاق والخيانة ديدنا
مصدر:الإطار آلة دمار العراق في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
-
- اذاعة INN