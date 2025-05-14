نائب:ضعف السوداني وخيانته وراء تدمير العراق

نائب:ضعف السوداني وخيانته وراء تدمير العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نتقد رئيس كتلة تجمع الفاو زاخو عامر عبر الجبار، اليوم الاربعاء، تقديم الحكومة تنازلات لاسترضاء دول مجلس التعاون الخليجي لضمان حضورها القمة العربية.وقال عبد الجبار في حديث صحفي، ان “بعض الدول العربية منها دول مجلس التعاون الخليجي اشترطت حضور القمة العربية مقابل الاعتراف بخور عبد الله للجانب الكويتي “.وأضاف أن “هناك تقصيرا واضحا من قبل الخارجية العراقية بتشكيل لوبي بأهمية انعقاد القمة العربية في بغداد قبل اشهر لكسب ود الدول العربية وليس استرضاء “.واشار الى ان “الجانب الكويتي عمل على تشكيل لوبي دبلوماسي واستطاع اقناع الدول العربية للوقوف الى جانب الكويت”، لافتا الى أن “مجلس التعاون الخليجي اشترطت على العراق احترام سيادة الكويت مقابل الحضور القمة العربية في بغداد”.وتابع أن “ما يهم الحكومة انعقاد القمة العربية شكلا في بغداد دون نتائج إيجابية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *