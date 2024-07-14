نائب:طريق التنمية لم يبين نجاحه من فشله وهناك هالة إعلامية له غير مبررة

نائب:طريق التنمية لم يبين نجاحه من فشله وهناك هالة إعلامية له غير مبررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب العراقي عقيل الفتلاوي، الاحد، ان الغموض سيلاحق طريق التنمية ثمانية أشهر أخرى، فيما أكد أن وزارة النقل تعاقدت مع الشركة قبل شهر من الآن. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان “وزارة النقل تعاقدت مع شركة لتقوم بدراسة شامله لما سيجني طريق التنمية وكم تكلفته في مدة أقصاها تسعة أشهر”، مشيراً الى ان “التعاقد تم قبل شهر من الان وباقي على المهلة المتفق عليها ثمانية أشهر”. وتابع ان “الهالة الإعلامية لطريق التنمية غير مبرره كون الطريق لم تبرز ملامحه بعد”، لافتاً الى ان “ملف طريق التنمية طويل جداً ولم يبين نجاحه من فشله الى الان”. وأعلن وزير النقل القيادي في منظمة بدر الإيرانية رزاق محيبس السعداوي، عن التعاقد مع شركة أوليفر وايمن الاستشارية لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق التنمية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز في التصاميم الأولية لمسار السكك الحديد للمشروع بلغت 80 بالمئة والطريق السريع 75 بالمئة.

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