نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات

نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان برهان الجحيشي، اليوم الأربعاء، عن الأسباب التي تؤخر التصويت على تعديل قانون المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ .وقال الجحيشي في تصريح صحفي، إن “البرلمان يشهد حالة من الشلل جراء استمرار ظاهرة عدم تمكنه من عقد جلساته والمضي بدوره التشريعي والرقابي “.وأضاف ان ” القانون مكتمل وجاهز للتصويت، لكنه تأخر بسبب انشغال البرلمان بقوانين جدلية أخرى فضلا عدم عقد الجلسات بانتظام “، مشيرا إلى أن “تمرير القوانين المهمة خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمرا صعبا”.وشدد على “ضرورة تشريع تعديل القانون كونه داعم لمكافحة المخدرات لتحقيق أهداف مواجهة هذه الافة الخطيرة”.وأشار الى ان “القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية للأسف مجلس النواب شبه معطل ، المجلس مشلول وهذا يؤثر سلبا على اقرار القوانين.

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