نائب:عدم وجود توافق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

نائب:عدم وجود توافق بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف كردستان، بدرية البرزنجي، الأحد، عدم وجود توافق نيابي بشأن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرةً الى ان القانون لن يمر الا بتوافق جميع الأطراف. وقالت البرزنجي في تصريح  صحفي، “هناك أطراف سياسية قدمت طلباً الى رئاسة المجلس بالنيابة لتعديل النظام الداخلي، في حين قدمت جهات أخرى طلباً اخر بعدم التعديل على النظام”. وتابعت ان ” غياب منصب رئيس البرلمان هو تعطيل لعمل مجلس النواب وتحجيم صلاحياته، وعلى الكتل السنية ان تتفق فيما بينها لتحديد مرشحهم للمنصب”. واتمت البرزنجي حديثها: “لا توقعات حول تعديل النظام من عدمه كون التجارب السابقة بينت لنا ان قوانين كثيرة وصلنا الى التصويت عليها ورفضت لعدم التوافق النيابي بين الكتل السياسية”. يذكر ان حزب تقدم برئاسة  محمد الحلبوسي قدم طلباً لمجلس النواب العراقي بتعديل النظام الداخلي للمجلس من اجل إعادة ترشيح شخصيات جديدة لتسنم منصب رئيس المجلس بعد اعتراض الكتل على مرشحهم شعلان الكريم، بسبب قوانين المساءلة والعدالة. 

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